Молодые работники "Алтай-Кокса" отреставрировали стелу Заринска

Буквы, составляющие название города, раньше окрашивали краской. Они быстро выгорали на солнце и снова становились тусклыми. Союз молодежи "Алтай-Кокса" предложил свое дизайнерское решение: буквы изготовили из композитных алюминиевых панелей и с помощью металлических заготовок придали им единую форму и размер. Постамент и другие элементы конструкции покрасили в яркие цвета.

Антон Букин,

председатель союза молодежи "Алтай-Кокса":

Когда мы озвучили идею реставрации заринской стелы, администрация завода нас поддержала. Одобрили бюджет. Предоставили автовышку. Более шести часов потребовалось на работу, и результат превзошел все ожидания. Сияющее название Заринска выглядит очень достойно. Недаром субботник, посвященный преображению стелы, мы назвали "Город, в котором хочется жить!

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru