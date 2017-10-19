"Чувствую себя русской": ирландка Мориарти рассказала о жизни в Барнауле

По следам классиков

Терезе 70 лет и 43 из них она работала в Лондоне. Сначала преподавала английский в начальной школе, затем работала в полиции — занималась надзором за условно осужденными. А потом решила вернуться домой — в ирландскую деревушку Клохейн на полуострове Дингл. В Россию она приехала впервые.

Мориарти рассказывает, что всегда хотела посетить Сибирь и отчасти чувствует себя русской.

Тереза Мориарти:

Я с 11 лет схожу с ума по Чайковскому и другой классической музыке. И вот я здесь, в России. Надеюсь снова вернуться и съездить в Санкт-Петербург, потому что там Чайковский провел большую часть своей жизни. Еще я люблю Достоевского и подобную литературу. Мне было лет 14 когда Юрий Гагарин полетел в космос, и, надо сказать, он был очень симпатичным.

Пять лет назад Тереза вышла на пенсию и поняла, что хочет посвятить свою жизнь тому, чему всегда хотела — путешествиям. Но её никогда не тянуло на берег моря — хотелось увидеть развивающиеся страны с малоизвестными названиями. Прежде чем приехать в Россию, Тереза была волонтером в Лесото, Таиланде, Перу, Иордании, Непале, Мьянме.

Сразу после выхода на пенсию она туристом отправилась в Камбоджу. Именно там Тереза поняла, что миру нужны преподаватели английского языка.

В Камбоджу я поехала одна, и оказалась единственным белым лицом среди местных жителей. Они были очень милые. Когда меня видели, всегда подходили со словами "Ты говорить со мной по-английски". И тогда я поняла, что в мире существует огромная потребность в изучении английского языка. Не только в развивающихся, но и в развитых странах.

В последующие годы она посетила Лесото, где решила что нужно не просто преподавать английский, но и учить преподавателей в других странах. Тереза написала инструкцию — гид для волонтеров, которые преподают английский как второй язык.

Позже Тереза узнала про сайт, который помогает путешествовать по всему миру с минимальными затратами. В обмен на еду и жилье, путешественники помогают хозяевам домов, отелей или школ, узнают культуру страны.

"Где бы я не была, люди всегда невероятно удивительные"

В Барнауле она оказалась тоже благодаря этому сайту — получила приглашение от языковой школы Apple и решила, что это прекрасный город, чтобы поехать. Здесь Тереза впервые стала преподавать не в государственной школе, а в частной.

Не русская культура

Тереза рассказала, что в столице Алтайского края очень надеялась увидеть воплощение русской культуры. И очень расстроилась, когда город ей этого не показал.

Когда я путешествую, я люблю изучать незнакомую культуру, чтобы понимать её немного больше. В развивающихся странах ты видишь их традиции. Иногда они делают это для туристов, но все же. Барнаул — маленький город в огромной Сибири. И я думала, что Сибирь более традиционна, чем другие части России. Но это было просто мое воображение. Я не увидела ни одного места, где было что-то традиционно русское, что-то, что было здесь годами. Я не говорю о народных танцах на улицах. Хотя как-то на Дне города видела танцующую женщину. Но это был единичный случай. Видела много продавцов хэнд-мейд товаров, мне очень понравилось.

Празднования в честь Дня города Терезу тоже не впечатлили. Маленькие дети, которые не поют, а "мямлят в микрофон", и кричащие ведущие откровенно раздражали ирландку, и ей пришлось покинуть праздник.

Я видела такое по ТВ. Что за амбиции у их родителей, они хотят сделать своих детей знаменитыми? В Британии также. Вот поэтому я люблю развивающиеся страны — они еще не достигли такого уровня, когда люди стремятся ради славы попасть на ТВ. У них все еще есть свои традиции и это потрясающе. Я никогда раньше об этом не задумывалась. Только сейчас поняла, что все развитые страны теряют свою культуру. Так или иначе, она становится американской. И я шокирована до глубины души тем, что Россия становится такой же. Для меня Россия всегда была особенной страной. Одна из причин почему я приехала — я всегда восхищалась русской культурой.

Русские в Ирландии

Люди в Барнауле очень отличаются от ирландцев. Когда они тебя знают — они дружелюбны и приветливы, когда нет — вы просто проходите мимо. В Ирландии всё по-другому — там все общаются друг с другом, не важно, знакомы они или нет.

За несколько дней до отъезда Терезы в Барнаул, в её деревушку приехал первый за всё время существования Клохейна российский турист — Виталий. Тереза рассказала ему о том, что собирается в Барнаул и оказалось, что жена москвича Виталия когда-то жила и работала в столице Алтайского края.

Дело не в тех местах где я бываю — иногда они красивые, иногда нет. Дело всегда в людях.

Из еды, которую она пробовала в Барнауле, Тереза особенно отметила борщ. "Думала, что возненавижу борщ, потому что не люблю свеклу. Когда мне за ужином его предложили — я отказалась. Но они меня не поняли, видимо, и подали тарелку, мне пришлось есть. И это было вкусно, я влюбилась в него", — рассказывает ирландка.

Одинаковый город

Я думала, что Барнаул это такой город, где всего несколько красивых зданий, но здесь их много. И я никогда не смогла бы ориентироваться в городе сама — многие места здесь выглядят одинаково. Я была поражена некоторыми зданиями — некоторым из них лет 20, а они уже выглядят так, будто сейчас упадут. Меня очень впечатлили новые здания. Я видела ночной мост через Обь, фонари — это фантастически. Мы были внутри одного из соборов и там очень красиво. Я атеист, но церковные здания люблю. Всё это стоило того, чтобы приехать в Барнаул.

Кроме Дня города, Тереза и принимающая её семья были на другом постоянном празднике Барнаула — Дне ходьбы. Её поразил размах праздника и количество людей.

Особые отношения сложились у Терезы с водителями такси. Она пользовалась их услугами почти каждый день, но единственный водитель, который хоть немного говорил по-английски — привез её на нашу встречу за день до отъезда из Барнаула. Но музыку они все слушали русскую.

"Я слышала много русской поп-музыки, она похожа на зарубежную. Я вообще не люблю поп-музыку, от нее кровь из ушей идет. Однажды даже пришлось попросить водителя выключить радио. И водители здесь сумасшедшие, когда не стоят в пробках. Хотя это было не так страшно, как в Камбодже — там ты просто не перейдешь дорогу" — рассказывает Тереза.

Как выучить английский

Тереза отмечает, что российские студенты сильны в английской грамматике.

Как носитель языка, я никогда не парилась по поводу грамматики, потому что изучение любого языка требует как минимум 50% говорения, иначе это просто не сработает. На уроках, например, здесь, я стараюсь делать так, чтобы мы говорили только на английском. Никакого русского языка. И преподавать язык должен только его носитель.

С одной стороны — странно отнимать у людей их собственный язык, а с другой — так много причин, и они знают их, почему им нужен английский — поговорить за границей в отеле, с таксистом, поступить в университет.

Когда я преподавала в Лондоне, там были дети беженцев из многих стран мира, которые не говорили по-английски. Через три месяца занятий, все эти дети смогли понимать язык, а к концу года они могли не просто говорить и объяснять что-то своим неангловорящим родителям, но и говорили с акцентом кокни (тип лондонского просторечия). И все это без грамматики и репетиторов. Они просто слушали и пытались понять. Они говорили на языке, потому что им приходилось. И поэтому так быстро выучили его.

Сейчас Тереза уехала преподавать английский в школу Поспелихинского района. А потом вернется в Ирландию, чтобы снова отправиться в новую страну и знакомить людей с английским языком. Кроме воспоминаний о сибирском городке, Тереза увезет с собой небольшой бюст Чайковского, купленный в антикварном магазинчике Барнаула.