MoscoWatch.ru — реплики швейцарских часов с доставкой в Барнаул

Особенности продукции интернет-магазина MoscoWatch.ru

Тем клиентам, которые боятся покупать модные аксессуары, не подержав их предварительно в руках и внимательно не рассмотрев вживую, фирма предлагает лично ознакомиться с имеющимися в наличии копиями в своих офисах продаж.

Доставка копий часов — услуга, которая обойдется клиентам из города Барнаула недорого. Выбрать MoscoWatch.ru в качестве продавца популярных часовых реплик следует по таким причинам, как:

Компания поставляет часы, изготовленные из материалов, аналогичных оригиналам по критериям прочности и износостойкости. Это натуральная кожа, напыление IPG, сталь 316L. Материалы, которые используется во время изготовления реплик, дают возможность производителю существенно снизить стоимость продукции, но не испортить ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.

Копии часов, доступных для заказа на сайте MoscoWatch.ru, выполнены на основе кварцевых и механических механизмов Frederic, ETA, Ronda, Piguet. Их качество и практичность не подлежат сомнению, так как именно эти механизмы берут за основу популярные часовые бренды средней ценовой категории.

Визуально реплики, продаваемые магазином MoscoWatch.ru, не отличаются от оригиналов. Тем самым они помогают своему владельцу демонстрировать окружающим высокий социальный статус и безупречный вкус. Даже если смотреть на такие часы с близкого расстояния, сомнений в их подлинности и высокой стоимости не возникнет.

Реплики швейцарских часов в MoscoWatch.ru по низким ценам

Заказчики из Барнаула имеют уникальную возможность купить реплики швейцарских часов на акционных условиях. Это значит, что и без того доступные по стоимости изделия обойдутся им еще дешевле.

Скидки предоставляются покупателям из Барнаула по следующей схеме:

минус 5 % от стоимости покупки при оплате банковской картой в режиме онлайн;

минус 20 %, если человек делает заказ в свой день рождения;

минус 15 % от общей стоимости при одновременном заказе сразу двух механизмов либо минус 50 % на третьи часы;

при покупке трех реплик швейцарских часов четвертые заказчик получает в подарок;

экономия до 25 %, если при оформлении заказа будет предъявлена карта постоянного покупателя.

Клиенты, которые подпишутся на новости на сайте интернет-магазина, будут получать на свой электронный почтовый ящик промо-коды, которые обеспечат им дополнительные скидки.

Гарантийные обязательства

Многие люди опасаются покупать вещи через интернет, так как сомневаются в возможности возврата покупок, если те окажутся некачественными или просто не понравятся внешне. Сотрудничая с магазином MoscoWatch.ru, по этому поводу можно не беспокоиться — на все свои часы компания предоставляет годовую гарантию. Чтобы вернуть, обменять или сдать в ремонт часовой механизм, нужно предъявить гарантийный талон.

Способы оплаты часов

Оплачивать реплики швейцарских часов клиенты из Барнаула могут наличными курьеру или банковскими картами. То, какая именно транспортная компания будет отвечать за доставку товара в другой город, покупатели могут выбрать самостоятельно.

ООО "НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ". Юридический адрес: г. Москва, 2-й Крутицкий пер., д. 14, оф. 6. ИНН: 1145903094. ОГРН/ОГРНИП: 1029083008365.