Мошенники "развели" на 90 тысяч жительницу Барнаула, которая сдавала гараж

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Сегодня, 14:47.
Происшествия

Неизвестные мошенники похитили у 45-летней жительницы Барнаула более 90 тысяч рублей, сообщает краевой Главк МВД.

Гаражи.
Гаражи. Фото: Михаил Хаустов.

Женщина разместила в интернете объявление о сдаче в аренду гаража. На объявление откликнулся гражданин, который заявил о желании снять гараж и перечислить деньги. Женщина продиктовала неизвестному номер и код, указанные на ее банковской карте. С карты списали около 5 тысяч рублей. После этого мошенник сказал, что случайно вместо нужной суммы перевел  100 тысяч рублей. Женщина отправилась в ближайший банкомат, чтобы вернуть мужчине деньги. Следуя указаниям звонившего, она перечислила на указанный им номер счета еще 90 тысяч рублей.

Полицейские разыскивают мошенника. Известно, что номер звонившего зарегистрирован в городе Владимир.

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