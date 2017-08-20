Мошенники "развели" на 90 тысяч жительницу Барнаула, которая сдавала гараж

Неизвестные мошенники похитили у 45-летней жительницы Барнаула более 90 тысяч рублей, сообщает краевой Главк МВД.
Женщина разместила в интернете объявление о сдаче в аренду гаража. На объявление откликнулся гражданин, который заявил о желании снять гараж и перечислить деньги. Женщина продиктовала неизвестному номер и код, указанные на ее банковской карте. С карты списали около 5 тысяч рублей. После этого мошенник сказал, что случайно вместо нужной суммы перевел 100 тысяч рублей. Женщина отправилась в ближайший банкомат, чтобы вернуть мужчине деньги. Следуя указаниям звонившего, она перечислила на указанный им номер счета еще 90 тысяч рублей.
Полицейские разыскивают мошенника. Известно, что номер звонившего зарегистрирован в городе Владимир.
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