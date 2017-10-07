Москву атаковали телефонные хулиганы с сообщениями о минировании зданий

Не менее 100 тысяч человек эвакуировали в Москве 6 октября из 130 объектов из-за анонимных звонков о "минировании" зданий. Все сообщения оказались ложными, пишет ТАСС.
Телефонные хулиганы "заминировали" несколько школ, здания органов власти, торговые центры "Тройка", "Охотный Ряд", "Атриум" и "Мега Белая дача". Помимо этого, эвакуировали сотни людей из зданий Белорусского, Курского и Ярославского вокзалов. Поступало сообщение о "минировании" столичного делового центра "Москва-Сити".
Это стало самой масштабной волной телефонного терроризма с момента начала анонимных звонков.
Напомним, сообщения о "минировании" зданий по всей России начались 11 сентября. По данным ФСБ, ущерб от анонимных звонков составил 300 млн рублей. Организаторов звонков уже нашли. Ими оказались четверо россиян, проживающих за границей.
Ранее "Известия" сообщали, что Госдума собирается ужесточить санкции за телефонный терроризм. Сейчас наказание за подобные преступления варьируется от штрафа в размере до 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 5 лет.
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