Студенты из Франции будут разрабатывать маршруты для туристов на Алтае

Французы пройдут двухмесячную производственную практику в природном парке "Уч-Энмек". Ребята будут заниматься обустройством экологических троп, разработкой экомаршрутов для туристов и составлением электронных карт растительности и животного мира территории парка с использованием современных навигационных программ. У них также будет возможность ознакомиться с применением природозащитных и экологических подходов в практике работы туристических предприятий.