Студенты из Франции будут разрабатывать маршруты для туристов на Алтае

Трое студентов высшей школы Кампюс ля Саль Сен-Кристоф из французского города Массёб пройдут летнюю производственную практику на базе АлтГТУ и природного парка "Уч-Энмек" в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В Сен-Кристофе ребята учатся природоохранной деятельности и управлению природными ресурсами, также изучают развитие экологического туризма и особенности разных природных зон.
Наталья Басенок,
руководитель Французского ресурсного центра АлтГТУ:
Французы пройдут двухмесячную производственную практику в природном парке "Уч-Энмек". Ребята будут заниматься обустройством экологических троп, разработкой экомаршрутов для туристов и составлением электронных карт растительности и животного мира территории парка с использованием современных навигационных программ. У них также будет возможность ознакомиться с применением природозащитных и экологических подходов в практике работы туристических предприятий.
Практика французских студентов продлится до конца августа.
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