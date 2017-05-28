Можно ли получить инвалидность на всю жизнь?

Группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования устанавливается:

не позднее четырёх лет после первичного признания гражданина инвалидом в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления реабилитационных или абилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности гражданина;

не позднее двух лет после первичного признания инвалидом гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма по перечню согласно Приложению к Правилам.

В перечень заболеваний, при которых группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования устанавливается гражданам не позднее двух лет после первичного признания инвалидом, входят в том числе:

злокачественные новообразования (с метастазами и рецидивами после радикального лечения; метастазы без выявленного первичного очага при неэффективности лечения; тяжелое общее состояние после паллиативного лечения, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли);

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей с выраженными явлениями интоксикации и тяжелым общим состоянием.

Установление группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования может быть осуществлено при первичном признании гражданина инвалидом по вышеуказанным основаниям, при отсутствии положительных результатов реабилитационных или абилитационных мероприятий, проведенных гражданину до его направления на медико-социальную экспертизу. Необходимо, чтобы данные об этом содержались в медицинских документах и направлении на МСЭ.