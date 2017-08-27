Можно ли увеличить размер пенсии благодаря уходу за ребёнком?

С 1 января 2015 года существует возможность замены страхового стажа на нестраховые периоды, к числу которых относится уход одного из родителей за каждым ребёнком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.

По заявлению гражданина, которому по состоянию на 31.12.2014 была установлена трудовая пенсия, можно произвести перерасчёт страховой пенсии, заменив периоды работы и иной деятельности на периоды ухода за детьми, если это приведёт к увеличению величины индивидуального пенсионного коэффициента и, соответственно, к увеличению размера пенсии за периоды до 01.01.2015.

Перерасчёт может производиться тем лицам, кому можно начислить баллы за периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет:

если имеются перерывы в работе;

можно исключить из стажа период работы и учесть период ухода за ребенком, конечно же, если этот вариант выгоден.

По уходу за первым ребёнком начисляются 1,8 баллов за год ухода, за вторым ребёнком – 3,6 балла, за третьим и четвёртым ребёнком – 5,4 баллов за каждый год ухода. Баллы начисляются не более чем за четырёх детей.

Если периоды ухода за детьми совпадают по времени с периодами работы, в страховой стаж учитывается один из периодов – тот период, с учётом которого размер пенсии у пенсионера будет выше. Сотрудники Управления выбирают выгодный для пенсионера вариант расчёта пенсии. Как правило, если размер пенсии выше 10-11 тысяч и один-два ребёнка, начисление баллов за периоды ухода за детьми невыгодно.