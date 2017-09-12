Можно ли уйти в минус по дебетовой карте? Комментарий Сбербанка

Овердрафт

Это банковская услуга, похожая на кредитование. Овердрафт бывает разрешённым, а бывает техническим. Разрешённый овердрафт — это возможность потратить больше денег, чем лежит у вас на карте. За это платится определенный процент, как по кредитке. Раньше в Сбербанке можно было подключить такой овердрафт к своей дебетовой карте, и это делалось только по инициативе клиента. С декабря 2016 года у нас этой услуги нет, она осталась лишь у тех, кто подключил её несколько лет назад.

Технический овердрафт, или теховер

Это совсем другая история. Именно о ней пишут наши клиенты, когда говорят, что видели овердрафт по дебетовым картам Сбербанка.

Теховер появляется из-за особенностей работы платёжных систем и есть у всех (совсем у всех!) банков, которые выпускают дебетовые карты. Он никогда не бывает очень большим, и здесь нет риска уйти в серьезный минус.

С 1 сентября Сбербанк перестал брать комиссию за теховеры. Раньше комиссия действительно была — как правило, это были суммы в размере нескольких рублей.

Когда может возникнуть теховер?

Например, если вы делаете покупки за границей при нестабильном курсе валют. Вы оплачиваете покупку по одному курсу, и в этот момент банк одобряет операцию. Реальный платёж пройдет через пару дней, когда стоимость валюты может измениться. И если денег на карте было впритык, а курс поменялся не в вашу пользу, появится небольшой минус по карте.

Аналогичная ситуация может быть, когда вы снимаете деньги с карты сразу после того, как они были зачислены (причем только из другого банка!) — деньги уже отображаются на карте, но не успевают поступить на счет, и вы уходите в виртуальный минус. Такие случаи не очень приятны для клиентов, и сейчас мы много работаем над тем, чтобы не допускать их совсем.

Редко, но бывает также, что теховер появляется при ошибке в списании денег магазином — например, плата за покупку снялась дважды, а возврат произошёл не мгновенно. В этом промежутке баланс по карте может стать отрицательным, но лишь до момента исправления ошибки.

Теховер гасится автоматически, как только на вашей карте окажутся деньги. Если вы видите в СМС от банка, что у вас на счету минус 5 рублей, просто положите на карту нужную сумму. Ещё раз — процент за это Сбербанк с вас не возьмет.

Также вы можете увидеть минус в своем мобильном приложении, если банк снял с вас деньги за годовое обслуживание карты или за СМС-сервис Мобильный банк. Если у вас на дебетовой карте не хватило денег, банк обозначит нужную сумму. Когда на карте будут деньги, оплата спишется.

Так почему дебетовая карта в Сбербанк Онлайн у некоторых клиентов всё-таки называется овердрафтной, если она на самом деле дебетовая?

Как овердрафтные могут отображаться карты Сбербанка от Classic, Standard и выше. Это обозначение осталось с тех пор, когда можно было подключать к своей карте разрешённый овердрафт. К картам класса ниже (например, Electron) овердрафт подключить было нельзя, и они обозначены как дебетовые. Чтобы не путать наших клиентов, мы заменим описание в Сбербанк Онлайн до конца сентября — все дебетовые карты будут отображаться как дебетовые.

Коротко

1. С декабря 2016 года в Сбербанке невозможно подключить к карте разрешённый овердрафт, т.е. нельзя пользоваться дебетовой картой как кредиткой.

2. Технический овердрафт бывает по любой карте любого банка, это связано с особенностями работы платёжных систем.

3. За задолженность по техническому овердрафту Сбербанк не берёт процентов.

Ранее сообщалось, что банки обяжут напоминать клиентам о балансе после каждой операции с картой. Законопроект внесен в Госдуму.

Требование будет действовать как в отношении дебетовых карт с овердрафтом, так и в отношении кредитных, но при условии наличия на них собственных средств клиента.

Идея ввести систему дополнительных оповещений появилась в рамках борьбы с закредитованностью населения, пишет "Коммерсантъ". По словам разработчика проекта, клиенты часто путают объем находящихся на счёте средств с кредитным лимитом.