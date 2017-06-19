Мутко предложил "завезти марихуанки" для сборной Нидерландов к ЧМ-2018

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пошутил о подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России, предложив "завезти марихуанки" для представителей сборной Нидерландов, сообщает "Интерфакс".
"Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других (для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018). Ну, а вы начинайте (подготовку). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете — команды сами ориентируются", — сказал Мутко на внеочередной конференции Российского футбольного союза в Санкт-Петербурге 18 июня.
Так глава РФС ответил на вопрос одного из участников конференции, который обратил внимание на то, Ульяновская область, как и другие регионы РФ готовятся к приему команд-участниц ЧМ-2018, пишет bfm.ru.
Справка
В Нидерландах действует политика терпимости к употреблению легких наркотиков, производных от конопли (марихуана, гашиш), употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.
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