Мутко предложил "завезти марихуанки" для сборной Нидерландов к ЧМ-2018

"Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других (для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018). Ну, а вы начинайте (подготовку). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете — команды сами ориентируются", — сказал Мутко на внеочередной конференции Российского футбольного союза в Санкт-Петербурге 18 июня.

Так глава РФС ответил на вопрос одного из участников конференции, который обратил внимание на то, Ульяновская область, как и другие регионы РФ готовятся к приему команд-участниц ЧМ-2018, пишет bfm.ru.

Справка

В Нидерландах действует политика терпимости к употреблению легких наркотиков, производных от конопли (марихуана, гашиш), употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.