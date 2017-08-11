МВД планирует сократить срок оформления и выдачи загранпаспортов

Изменения планируют внести в закон, регулирующий порядок выезда и въезда в страну.

В законопроекте не сказано, на сколько именно сократят длительность оформления загранпаспорта. Сейчас срок выдачи загранпаспорта не должен превышать одного месяца в случае подачи заявления по месту жительства и четырех, если заявление подано по месту пребывания.



