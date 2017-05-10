На администрацию Трампа подали в суд из-за ударов по военной базе в Сирии

Американская правозащитная организация Protect democracy project через суд потребовала от администрации президента США объяснения причин нанесения авиаударов по Сирии 7 апреля. Иск был подан 8 мая в суд федерального округа Колумбия в Вашингтоне, сообщает The New York Times.
Суд уже направил соответствующие уведомления ведомствам, выступающими в качестве ответчиков: Министерству юстиции, Минобороны и Госдепу. Ответить на запрос должны в течение 20 дней.
"В нашей конституционной демократии возможности исполнительной власти для нападения на другую страну ограничиваются законом", — говорится в заявлении.
По словам правозащитников, бывший президент США Барак Обама в 2013 году принял решение не наносить удар по Сирии, так как не получил одобрения Конгресса США. Дональд Трамп отдал соответствующий приказ без разрешения парламента, после того, как "высказывался против военных действий в отношении сирийского правительства, будучи кандидатом" в президенты, пишет РБК.
США нанесли авиаудар по сирийской правительственной базе Шайрат 7 апреля. Ракеты были нацелены на взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы. В результате ракетного удара ВМС США погибли 9 мирных жителей, среди них четверо детей, еще 7 человек получили ранения.
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