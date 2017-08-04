На Алтае адвокат пообещал клиенту условный срок за 350 тысяч рублей

Следствие и суд установили, что весной 2016 года 50-летний адвокат Адвокатской палаты соседнего региона вместе со своей 36-летней помощницей, которая живет в Алтайском крае, решили обмануть одного из своих клиентов. Они планировали получить от одного из обвиняемых по уголовному делу, находившемуся в производстве органов МВД по Алтайскому краю, 350 000 рублей, пообещав условное осуждение вместо лишения свободы.

19 мая 2017 года при получении 50 тысяч рублей мошенников задержали сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.

Суд признал подельников виновными и назначил им 3 года лишения свободы условно.