На Алтае адвокат пообещал клиенту условный срок за 350 тысяч рублей

В Алтайском крае осудили адвоката Адвокатской палаты соседнего региона и его помощницу из Алтайского края, которые обманули своего клиента, пообещав ему условный срок вместо реального. За это они попросили 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Следствие и суд установили, что весной 2016 года 50-летний адвокат Адвокатской палаты соседнего региона вместе со своей 36-летней помощницей, которая живет в Алтайском крае, решили обмануть одного из своих клиентов. Они планировали получить от одного из обвиняемых по уголовному делу, находившемуся в производстве органов МВД по Алтайскому краю, 350 000 рублей, пообещав условное осуждение вместо лишения свободы.
19 мая 2017 года при получении 50 тысяч рублей мошенников задержали сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.
Суд признал подельников виновными и назначил им 3 года лишения свободы условно.
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