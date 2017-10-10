На Алтае бомж пригласил знакомого провести ночь в коллекторе и обокрал его

В Бийске полицейские задержали мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России "Бийское".
По словам потерпевшего, из-за конфликта с родными он решил ночевать в коллекторе, куда его пригласил знакомый бомж. Утром мужчина обнаружил, что у него похитили куртку, шапку, две теплые кофты, три тысячи рублей и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.
Пострадавший опознал своего знакомого при просмотре оперативной фототеки. Вскоре подозреваемого задержали.
Против мужчины без определенного места жительства возбудили уголовное дело. У него изъяли часть украденных вещей.
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