На Алтае бомж пригласил знакомого провести ночь в коллекторе и обокрал его

По словам потерпевшего, из-за конфликта с родными он решил ночевать в коллекторе, куда его пригласил знакомый бомж. Утром мужчина обнаружил, что у него похитили куртку, шапку, две теплые кофты, три тысячи рублей и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Пострадавший опознал своего знакомого при просмотре оперативной фототеки. Вскоре подозреваемого задержали.

Против мужчины без определенного места жительства возбудили уголовное дело. У него изъяли часть украденных вещей.