На Алтае будет небольшой морозец

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После холодной (до -29 градусов) и ветреной ночи (местами по краю были метели) 6 февраля днем в регионе потеплеет до -9...-14С. При этом будет гололедица, без осадков, а в утренние часы ожидается изморозь.

Зима. Снег.
Зима. Снег. Фото: СС0.

Местами по краю синоптики ожидают более низкую температуру воздуха: -15...-20С.  Ветер южный 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с.

В Барнауле будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, ночью  6-11 м/с, днём 2-7 м/с. Температура -14...-16С.

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