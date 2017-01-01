На Алтае будет небольшой морозец

После холодной (до -29 градусов) и ветреной ночи (местами по краю были метели) 6 февраля днем в регионе потеплеет до -9...-14С. При этом будет гололедица, без осадков, а в утренние часы ожидается изморозь.

Местами по краю синоптики ожидают более низкую температуру воздуха: -15...-20С. Ветер южный 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. В Барнауле будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, ночью 6-11 м/с, днём 2-7 м/с. Температура -14...-16С. Смотрите также