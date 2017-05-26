На Алтае будут судить экс-главу почтового отделения, которая присваивала себе чужие пенсии

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Сегодня, 19:32.
Происшествия

Прокуратура  Шелаболихинского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя отделения почтовой связи, которую обвиняют в присвоении пенсий и подделке подписей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Vsevolod Knyazev, CC BY 2.0, part from origina.

Предварительное расследование установило, что обвиняемая присваивала себе деньги пенсионеров райцентра и подделывала их подписи в платежных документах. Она больше года похищала деньги у тех, кто из-за возраста или злоупотребления алкоголем мог не заметить отсутствия выплат.

Дознание доказало хищение более 120 тысяч рублей и отправило дело в суд.

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