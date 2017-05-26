На Алтае будут судить экс-главу почтового отделения, которая присваивала себе чужие пенсии

Предварительное расследование установило, что обвиняемая присваивала себе деньги пенсионеров райцентра и подделывала их подписи в платежных документах. Она больше года похищала деньги у тех, кто из-за возраста или злоупотребления алкоголем мог не заметить отсутствия выплат.

Дознание доказало хищение более 120 тысяч рублей и отправило дело в суд.