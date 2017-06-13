На Алтае будут судить главу поселения за присвоение денег

В Усть-Коксинском районном суде Республики Алтай будут судить главу Чендекского сельского поселения Анну Ошлакову. Её обвиняют в присвоении почти 12 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
По версии следствия, с 1 по 15 декабря 2014 года Ошлакова была в отпуске без содержания, однако приказала подчиненным включить её в табель учета рабочего времени, якобы она работала эти две недели.
Женщина возместила ущерб в размере 11 тысяч 608 рублей. Уголовное дело направлено в суд.
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