На Алтае будут судить казахстанского контрабандиста, возившего серную и соляную кислоты

В апреле 2017 года мужчину поймали таможенники и сотрудники Алтайского линейного управления МВД. Не имея лицензии на вывоз подконтрольного товара, предприниматель переместил через границу около 200 граммов соли ртути, чтобы продать это ядовитое вещество на территории Казахстана.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде ядовитых веществ, следователи установили и другие эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Как оказалось, в 2015-2017 годы усть-каменогорец, будучи участником внешнеэкономической деятельности, достоверно знал о действующих запретах, переместил через Государственную границу РФ в нарушение требований законодательства серную и соляные кислоты, являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. В отсутствии специального разрешения с сокрытием от пограничного досмотра он незаконно вывез из России на территорию сопредельного государства 6 килограммов веществ, оборот которых на территории РФ ограничен и подлежит обязательному контролю.

Кроме того, предприниматель обвиняется в контрабанде товаров, находящихся на экспортном контроле, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Их бизнесмен по фиктивным документам также незаконно вывез из России в Казахстан.

Сейчас мужчину обвиняют по трем статьям УК РФ: контрабанда ядовитых веществ, контрабанда перекурсоров и незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта. Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд. Контрабандиста могут посадить на срок до 7 лет со штрафом до одного миллиона рублей.