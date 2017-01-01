На Алтае бушует метель, на дорогах гололедица

1 января в Алтайском крае: облачно, днём местами сильный снег, по югу мокрый снег, метель, гололёдные явления, на дорогах гололедица, днём снежные заносы.
Ветер юго-западный, днём 10-15 м/с, с усилением 17-22 м/с, по югу местами порывы 23-28 м/с.
Температура воздуха днём 0 минус 5С.
В Барнауле: облачно, временами снег, днём временами сильный снег, метель, на дорогах, снежные заносы, гололедица. Ветер юго-западный, днём 10-15 м/с, порывы до 17-22 м/с.
Температура воздуха днём минус 3 … 5С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Такая же погода сохранится 2 января.
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