На Алтае бушует метель, на дорогах гололедица

350
Сегодня, 11:59.
Жизнь

1 января в Алтайском крае: облачно, днём местами сильный снег, по югу мокрый снег, метель, гололёдные явления, на дорогах гололедица, днём снежные заносы.

Метель на мосту.
Метель на мосту. Фото: altapress.ru.

Ветер юго-западный, днём 10-15 м/с, с усилением 17-22 м/с, по югу местами порывы 23-28 м/с.

Температура воздуха днём 0 минус 5С.

В Барнауле: облачно, временами снег, днём временами сильный снег, метель, на дорогах, снежные заносы, гололедица. Ветер юго-западный, днём 10-15 м/с, порывы до 17-22 м/с.

Температура воздуха днём минус 3 … 5С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Такая же погода сохранится 2 января.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров