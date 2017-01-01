На Алтае двое мужчин застрелили своих собутыльников в головы

СУ СКР по Республике Алтай завершило расследование уголовных дел в отношении двух жителей Онгудайского района. Оба застрелили своих знакомых в головы после распития спиртных напитков.
По версии следствия, в ночь с 5 на 6 сентября 2016 года на веранде дома в селе Ело 37-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры выстрелил из ружья в голову 38-летнему знакомому. Потерпевший скончался на месте. Установлено, что обвиняемый незаконно хранил указанное ружье. Против него возбьудили два уголовных дела: по факту убийства и незаконного хранения огнестрельного оружия.
Также в убийстве обвиняют 59-летнего жителя Онгудайского района. По версии следствия, 13 ноября 2016 года в вечернее время в 20 километрах от села Ело в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков он выстрелил из ружья в голову 40-летнему знакомому. Потерпевший скончался на месте.
По ходатайству следователя обвиняемых заключили под стражу. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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