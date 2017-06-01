На Алтае двое злоумышленников утащили у продавца из-под носа 30-метровый электрокабель

Прибыв на место преступления по вызову продавца, полицейские установили, что подозреваемых было двое. Находясь в торговом зале магазина, женщина отвлекала продавца беседой, а в это время ее подельник незаметно вынес из магазина 30-ти метровый электрический удлинитель. Пропажу товара обнаружили через несколько часов.

По записи с камеры видеонаблюдения оперативники в течение нескольких часов установили причастность к совершению кражи 47-летней горожанки и 38-летнего жителя села Майма. Оба ранее были судимы.

В тот же день подозреваемых задержали на одном из рынков и доставлены в отдел полиции, где они признались в содеянном. Похищенное они уже успели продать, а вырученные деньги потратили на спиртное.

Электрокабель удалось найти и изъять. По данному факту возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Женщину задержали, а ее подельника оставили под подпиской о невыезде.