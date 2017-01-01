На Алтае главу района подозревают в получении 3 млн рублей в качестве взятки

СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело в отношении главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в январе 2016 года Джаткамбаев получил от предпринимателя взятку в сумме 3 миллиона рублей за то, чтобы глава района обеспечил победу строительной фирмы указанного предпринимателя в аукционе на право получения государственного контракта на строительство общеобразовательной школы в одном из сел района на общую сумму более 217 миллионов рублей. В последующем с данной фирмой был заключен контракт.
Преступление выявили сотрудники УФСБ по Республике Алтай совместно с МВД по Республике Алтай. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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