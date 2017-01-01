На Алтае главу района подозревают в получении 3 млн рублей в качестве взятки

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Сегодня, 15:05.
Происшествия

СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело в отношении главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Табожок, вершина Курайского хребта, Кош-Агач.
Табожок, вершина Курайского хребта, Кош-Агач. Фото: Steffen Mueller в commons.wikimedia.org.

По версии следствия, в январе 2016 года Джаткамбаев получил от предпринимателя взятку в сумме 3 миллиона рублей за то, чтобы глава района обеспечил победу строительной фирмы указанного предпринимателя в аукционе на право получения государственного контракта на строительство общеобразовательной школы в одном из сел района на общую сумму более 217 миллионов рублей. В последующем с данной фирмой был заключен контракт.

Ауельхан Джаткамбаев.
Ауельхан Джаткамбаев.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Республике Алтай совместно с МВД по Республике Алтай. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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