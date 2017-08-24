На Алтае иностранца осудили за взятку в 1000 рублей

На Алтае осудили гражданина республики Казахстан. За взятку в 1000 рублей ему придется заплатить государству 15 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
В середине июля через автомобильный пункт пропуска Павловка житель Казахстана пытался ввести в РФ 20 тонн нектарина. Чтобы упростить процедуру досмотра, он предложил сотрудникам 1000 рублей. Но сорудник отказался от предложенной суммы и сообщил о произошедшем руководству. "После предупреждения водитель не отказался от своего намерения дать взятку, что было задокументировано на видео. В дальнейшем полностью признав свою вину, а также сотрудничая со следствием водитель понес минимальное наказание, ограничившись штрафом", — отметили в ведомстве.
С начала 2017 года пограничники пресекли более 20 попыток дачи взятки при прохождении таможенного контроля.
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