На Алтае иностранца осудили за взятку в 1000 рублей

В середине июля через автомобильный пункт пропуска Павловка житель Казахстана пытался ввести в РФ 20 тонн нектарина. Чтобы упростить процедуру досмотра, он предложил сотрудникам 1000 рублей. Но сорудник отказался от предложенной суммы и сообщил о произошедшем руководству. "После предупреждения водитель не отказался от своего намерения дать взятку, что было задокументировано на видео. В дальнейшем полностью признав свою вину, а также сотрудничая со следствием водитель понес минимальное наказание, ограничившись штрафом", — отметили в ведомстве.

С начала 2017 года пограничники пресекли более 20 попыток дачи взятки при прохождении таможенного контроля.