На Алтае из-за пожара многодетная семья осталась без дома. Один ребенок попал в реанимацию

26 июля в Бийске сгорел частный дом по адресу переулок Новгородский, 73б, в котором жили мать с тремя детьми и бабушка. Один ребенок был доставлен в реанимацию.
В Бийске сгрел дом многодетной семьи. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске сгрел дом многодетной семьи. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске сгрел дом многодетной семьи. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске сгрел дом многодетной семьи. Фото: vk.com/incident_22.
Сейчас семья погорельцев находится в бедственном положении. Теперь у них нет ни дома, ни вещей. В сообществе "Типичный Бийск" был опубликован призыв о помощи этой многодетной семье:
У семьи не осталось ничего... Детям: 12 лет девочка, 11 лет мальчик, 8 лет девочка, мама 44-й размер одежды, бабушка 46-й. Из мебели все непригодно...
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