На Алтае из-за пожара многодетная семья осталась без дома. Один ребенок попал в реанимацию

В Бийске сгрел дом многодетной семьи. Фото: vk.com/incident_22. В Бийске сгрел дом многодетной семьи. Фото: vk.com/incident_22. В Бийске сгрел дом многодетной семьи. Фото: vk.com/incident_22. В Бийске сгрел дом многодетной семьи. Фото: vk.com/incident_22.

Сейчас семья погорельцев находится в бедственном положении. Теперь у них нет ни дома, ни вещей. В сообществе "Типичный Бийск" был опубликован призыв о помощи этой многодетной семье: