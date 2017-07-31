На Алтае из-за взрыва газового баллона пострадали два человека

Взрыв газа. Фото: Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю. Взрыв газа. Фото: Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю. Взрыв газа. Фото: Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю. Взрыв газа. Фото: Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что утечка произошла через редуктор 10-литрового газового баллона. В результате хлопка в квартире выбило стекла и двери, но ничего не загорелось. Помещения, находящиеся на первом этаже и соседние квартиры не пострадали. Два человека доставили в Бурлинскую центральную районную больницу с травмами.

На месте происшествия работала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сегодня пройдет заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Бурлинского района, на котором рассмотрят это происшествие.