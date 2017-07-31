На Алтае из-за взрыва газового баллона пострадали два человека

Утром 31 июля в селе Бурла Бурлинского района Алтайского края, в одной из квартир двухэтажного жилого дома по улице Восточная, взорвалась газовоздушная смесь. В результате пострадало два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Предварительно установлено, что утечка произошла через редуктор 10-литрового газового баллона. В результате хлопка в квартире выбило стекла и двери, но ничего не загорелось. Помещения, находящиеся на первом этаже и соседние квартиры не пострадали. Два человека доставили в Бурлинскую центральную районную больницу с травмами.
На месте происшествия работала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сегодня пройдет заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Бурлинского района, на котором рассмотрят это происшествие.
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