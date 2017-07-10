На Алтае 83-летний мужчина домогался двух маленьких девочек

В Чемальском районе задержали 83-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек, не достигших 12-летнего возраста. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника издания, дети подвергались домогательствам на протяжении года. Сейчас против мужчины возбудили уголовное дело, на период следствия его взяли под стражу.