На Алтае 41-летний мужчина уговорил свою несовершеннолетнюю подругу покурить марихуану

360
Сегодня, 11:34.
Происшествия

На Алтае сельчанина признали виновным в склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.

Акция "Я люблю жизнь, я говорю наркотикам "нет!".
Акция "Я люблю жизнь, я говорю наркотикам "нет!". Фото: Общественное движение "Сотвори себя".

Как установили суд и следствие, 28 августа 2016 года мужчина в одном из домов села Алтайское уговорил 15-летнюю знакомую покурить марихуану. При этом мужчина знал и рассказал несовершеннолетней о действии наркотического средства на организм человека.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему деянии и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...