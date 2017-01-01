На Алтае 41-летний мужчина уговорил свою несовершеннолетнюю подругу покурить марихуану

Как установили суд и следствие, 28 августа 2016 года мужчина в одном из домов села Алтайское уговорил 15-летнюю знакомую покурить марихуану. При этом мужчина знал и рассказал несовершеннолетней о действии наркотического средства на организм человека.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему деянии и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.