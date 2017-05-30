На Алтае мошенники оформляли кредиты на подставных лиц и покупали дорогую одежду

В Рубцовске будут судить трех местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Они оформляли кредиты на подставных лиц и тратили деньги на покупку дорогой одежды, сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия члены преступной группы похищали деньги одного из банков заключая фиктивные потребительские кредиты на подставных лиц. Для этого они находили жителей города с материальными трудностями и убеждали их за вознаграждение оформить кредит. При этом обвиняемые обещали, что оформленные кредиты будут выплачивать другие люди.
На полученные деньги мошенники покупали норковые шубы и дорогую верхнюю одежду, а потом продавали их. Общий ущерб банку составил более 1,7 млн. рублей. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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