На Алтае мошенники оформляли кредиты на подставных лиц и покупали дорогую одежду

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Сегодня, 08:38.
Происшествия

В Рубцовске будут судить трех местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Они оформляли кредиты на подставных лиц и тратили деньги на покупку дорогой одежды, сообщает краевая прокуратура.

Шубы.
Шубы. Фото: открытые источники в Интернете.

По версии следствия члены преступной группы похищали деньги одного из банков заключая фиктивные потребительские кредиты на подставных лиц. Для этого они находили жителей города с материальными трудностями и убеждали их за вознаграждение оформить кредит. При этом обвиняемые обещали, что оформленные кредиты будут выплачивать другие люди.

На полученные деньги мошенники покупали норковые шубы и дорогую верхнюю одежду, а потом продавали их. Общий ущерб банку составил более 1,7 млн. рублей. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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