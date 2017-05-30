На Алтае мошенники оформляли кредиты на подставных лиц и покупали дорогую одежду

По версии следствия члены преступной группы похищали деньги одного из банков заключая фиктивные потребительские кредиты на подставных лиц. Для этого они находили жителей города с материальными трудностями и убеждали их за вознаграждение оформить кредит. При этом обвиняемые обещали, что оформленные кредиты будут выплачивать другие люди.

На полученные деньги мошенники покупали норковые шубы и дорогую верхнюю одежду, а потом продавали их. Общий ущерб банку составил более 1,7 млн. рублей. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.