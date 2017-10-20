На Алтае мужчина побил сестру лопатой до сотрясения мозга

В МВД России по Улаганскому району обратилась 54-летняя жительница села Балыктуюль. Женщина сообщила, что ее 47-летний брат побил ее лопатой и угрожал убить.
Их пояснений родственников следует, что они поссорились на животноводческой стоянке в урочище Сары-Кобы. После словесной перепалки мужчина несколько раз ударил сестру лопатой по голове и спине, выкрикивая угрозы убить.
Женщина испугалась и сбежала со стоянки, а затем сообщила о произошедшем в полицию. На следующий день она обратилась в больницу и ее госпитализировали с сотрясением мозга.
Подозреваемый был задержан участковым уполномоченным и доставлен в отделение полиции. В ходе разбирательства мужчина дал признательные показания. Причину своего поступка он объяснил личными неприязненными отношениями к родственнице.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.