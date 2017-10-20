На Алтае мужчина побил сестру лопатой до сотрясения мозга

Их пояснений родственников следует, что они поссорились на животноводческой стоянке в урочище Сары-Кобы. После словесной перепалки мужчина несколько раз ударил сестру лопатой по голове и спине, выкрикивая угрозы убить.

Женщина испугалась и сбежала со стоянки, а затем сообщила о произошедшем в полицию. На следующий день она обратилась в больницу и ее госпитализировали с сотрясением мозга.

Подозреваемый был задержан участковым уполномоченным и доставлен в отделение полиции. В ходе разбирательства мужчина дал признательные показания. Причину своего поступка он объяснил личными неприязненными отношениями к родственнице.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.