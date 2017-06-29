На Алтае мужчина пять раз ударил знакомого ножом на глазах у его детей

В Заринске осудили местного жителя, который пытался из мести зарезать знакомого на глазах его детей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что в январе этого года подсудимый и потерпевший вместе выпивали дома у последнего, а потом поссорились. Жена потерпевшего попыталась разнять мужчин, но подсудимый ее оттолкнул. Чтобы защитить жену, хозяин квартиры вытолкал обидчика в подъезд, где они продолжили выяснять отношения. Из-за шума соседи вызвали полицию и подсудимого забрали местное отделение.
На следующий день подсудимый вернулся в квартиру к знакомому, чтобы отомстить. Он схватил со стола кухонный нож и, не обращая внимание на несовершеннолетних детей рядом, нанес 5 ударов потерпевшему, а потом попытался вложить нож в руки потерпевшего. Медикам удалось спасти мужчину.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 5 лет в колонии строгого режима.
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