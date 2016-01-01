На Алтае парень спилил ёлку в подарок своей девушке

Сотрудники отдела МВД России по Горно-Алтайску ведут разбирательство по факту незаконной рубки ели. 23-летний горожанин спилил дерево на Новый год для своей девушки, но попался полицейским.
По данным республиканского ГУ МВД, в ночь с 28 на 29 декабря внимание сотрудников ДПС привлек молодой человек, который нес елку. Поведение пешехода показалось полицейским подозрительным: он постоянно оглядывался по сторонам, а увидев патрульный автомобиль, заметно прибавил шаг. Автоинспекторы остановили мужчину, и спросили, где он приобрел елку. На вопрос полицейских мужчина ответил, что купил, но пояснить, где, отказался. Тогда правоохранители попросили мужчину показать, что находится в его рюкзаке. Там оказалась пила. После этого горожанин признался, что елку спилил около телефонной станции.
Для дальнейшего разбирательства парня доставили в отдел полиции, где он объяснил, что дерево спилил в подарок своей девушке. Сумма ущерба, причиненного администрации города, устанавливается. По данному факту проводится проверка.
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