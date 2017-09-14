На Алтае мужчина украл дверь от подвала, чтобы купить спиртное

По данным полиции, в июле этого года, пьяный мужчина пошел в магазин. Проходя мимо одного из жилых домов по пер. Гранитному, он увидел открытую дверь подвального помещения. Подойдя поближе и осмотрев дверь, которая еще была в целлофановой упаковке, он решил ее украсть и продать. Мужчина снял металлическую дверь с петель и пошел продавать ее на ближайший рынок.

Полицейские задержали его когда он ходил по рынку и предлагал купить дверь за тысячу рублей. Мужчина не стал отрицать что украл дверь и рассказал, что на полученные деньги хотел купить алкоголь.

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Материалы с обвинительным актом направлены в прокуратуру для утверждения и направления в суд.