На Алтае мужчина украл дверь от подвала, чтобы купить спиртное

В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в кражи двери от подвала жилого дома. Мужчина хотел заработать денег на алкоголь, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, в июле этого года, пьяный мужчина пошел в магазин. Проходя мимо одного из жилых домов по пер. Гранитному, он увидел открытую дверь подвального помещения. Подойдя поближе и осмотрев дверь, которая еще была в целлофановой упаковке, он решил ее украсть и продать. Мужчина снял металлическую дверь с петель и пошел продавать ее на ближайший рынок.
Полицейские задержали его когда он ходил по рынку и предлагал купить дверь за тысячу рублей. Мужчина не стал отрицать что украл дверь и рассказал, что на полученные деньги хотел купить алкоголь.
Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Материалы с обвинительным актом направлены в прокуратуру для утверждения и направления в суд.
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