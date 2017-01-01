На Алтае вооруженные топором и молотком автоугонщики обокрали магазин

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай задержали двух местных жителей, подозреваемых в угоне автомобиля и краже из магазина. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В дежурную часть полиции обратился житель села Банное, который сообщил, что неизвестные угнали из его гаража автомобиль "Toyota Corolla". Полиция установила, что злоумышленники проникли в гараж через открытую дверь и, взломав замок зажигания, угнали машину. Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.
Позже к полицейским обратился предприниматель из села Абай, который сообщил, что из его магазина в селе Банное похитили деньги и продукты питания на сумму более 20 тыс. рублей.
Следствие установило, что злоумышленники, воспользовавшись отсутствием сигнализации, взломали дверные запоры и проникли в магазин. На месте преступления полицейские "сняли" следы рук и изъяли предполагаемое орудие взлома — топор и молоток.
По подозрению в преступлениях силовики в селе Онгудай задержали 29-летнего жителя села Банное и 24-летнего жителя села Абай, ранее совершавших преступления. Мужчин доставили в полицию, где они во всем сознались, и пояснили, что на угнанном автомобиле уехали в село Банное, где проникли в магазин и украли деньги и продукты питания, после чего с места преступления скрылись.
Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
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