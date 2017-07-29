На Алтае ночной ураган повалил деревья и сорвал крыши домов

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Происшествия

В ночь на 29 июля в Алтайском крае прошел сильный ураган.

Ураган в Алтайском крае, 29 июля 2017. Фото: Barnaul22.
Ураган в Алтайском крае, 29 июля 2017. Фото: Barnaul22.
Ураган в Алтайском крае, 29 июля 2017. Фото: Barnaul22.
Ураган в Алтайском крае, 29 июля 2017. Фото: МЧС.

Как сообщает МЧС, наибольший урон стихия причинила Советскому району. Там ветер повалили деревья, сорвал крыши домов, без света остались 8 населенных пунктов. Частично обесточен Бийский район.

Восстановительные работы продолжаются, в них задействованы 184 человека и 37 единиц техники.

Пользователи Barnaul22 также сообщили, что ураган повалил деревья на трассе между Бийском и Горно-Алтайском.

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