На Алтае ночной ураган повалил деревья и сорвал крыши домов

Ураган в Алтайском крае, 29 июля 2017. Фото: Barnaul22. Ураган в Алтайском крае, 29 июля 2017. Фото: Barnaul22. Ураган в Алтайском крае, 29 июля 2017. Фото: Barnaul22. Ураган в Алтайском крае, 29 июля 2017. Фото: МЧС.

Как сообщает МЧС, наибольший урон стихия причинила Советскому району. Там ветер повалили деревья, сорвал крыши домов, без света остались 8 населенных пунктов. Частично обесточен Бийский район.

Восстановительные работы продолжаются, в них задействованы 184 человека и 37 единиц техники.

Пользователи Barnaul22 также сообщили, что ураган повалил деревья на трассе между Бийском и Горно-Алтайском.