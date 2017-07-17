На Алтае осудили мужчину, который трижды надругался над 9-летней падчерицей

В Горно-Алтайске осудили 43-летнего местного жителя, который трижды изнасиловал свою малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.
Следствие установило, что в 2014 и дважды в 2016 году мужчина изнасиловал дочь своей супруги. Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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