На Алтае осудили педофила, который издевался над 9-летней падчерицей

203
Сегодня, 14:50.
Происшествия

В Горно-Алтайске осудили 43-летнего жителя города за действия сексуального характера, которые он совершал с 9-летней девочкой. Мужчина издевался над ребенком своей супруги.

Насилие.
Насилие. Фото: СС0.

Как сообщает краевая прокуратура, следствию удалось доказать факты насилия, совершенные в 2014 году и дважды в 2016 году. Отмечается, что мужчина ранее был дважды судим за совершение тяжкого преступления против жизни и здоровья.

Суд признал мужчину виновным и назначил  ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров