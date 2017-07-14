На Алтае осудили педофила, который издевался над 9-летней падчерицей

Как сообщает краевая прокуратура, следствию удалось доказать факты насилия, совершенные в 2014 году и дважды в 2016 году. Отмечается, что мужчина ранее был дважды судим за совершение тяжкого преступления против жизни и здоровья.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.