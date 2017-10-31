На Алтае парень украл хлеб и дрожжи на 4 тысячи рублей

Как сообщает ГУ МВД по РА, злоумышленник проник в пекарню, взломав решетку входной двери. Эксперты изъяли следы рук, обуви и другие вещественные доказательства. К совершению кражи оказался причастен ранее судимый 18-летний местный житель.

Парень сознался в содеянном и рассказал, что кражу совершил ночью. Часть похищенного изъяли. По данному факту возбудили уголовное дело.