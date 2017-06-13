На Алтае парень украл пистолет из чужого автомобиля

В Горно-Алтайске задержали 18-летнего парня, который похитил пневматический пистолет из чужой машины, когда искал что-нибудь ценное. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Алтай.
В полицию Горно-Алтайска обратилась местная жительница, которая рассказала, что стекло ее машины разбили и украли пневматический пистолет. Сумму ущерба женщина оценила 2500 рублей.
Во время осмотра эксперты нашли следы рук и обуви предполагаемого похитителя. Вскоре полицейские задержали 18-летнего подозреваемого. Парень во всем признался и рассказал, что проник в салон машины чтобы украсть что-нибудь ценное, но нашел пистолет и решил с ним скрыться.
Оружие изъяли, а парню грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, сотрудники уголовного розыска установили причастность молодого человека к совершению еще нескольких аналогичных преступлений.
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