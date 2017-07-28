Алтайский парень выжил после выстрела в грудь из ружья

По данным следствия, вечером 24 мая 2017 года компания жителей села Иогач возвращалась с Телецкого озера. По дороге между двумя молодыми людьми возник незначительный конфликт, во время которого потерпевший предложил обвиняемому помериться силой, на что получил отказ. Спустя некоторое время обвиняемый пришел к дому потерпевшего, взяв с собой охотничье ружье ТОЗ-63, и выстрелил в область грудной клетки потерпевшего с расстояния 1,5-2 метров. Но потерпевший оказал сопротивление и смог отобрать ружье. Им помешали другие люди, а потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, тем самым спасли его гибели.

Расследование уголовного дела завершено, оно вместе с обвинительным заключением направлено прокурору.