Алтайский парень выжил после выстрела в грудь из ружья

В Турочакском районе Республики Алтай Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего Андрея Гуреева. Его обвиняют в том, что он попытался застрелить из ружья своего знакомого, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, вечером 24 мая 2017 года компания жителей села Иогач возвращалась с Телецкого озера. По дороге между двумя молодыми людьми возник незначительный конфликт, во время которого потерпевший предложил обвиняемому помериться силой, на что получил отказ. Спустя некоторое время обвиняемый пришел к дому потерпевшего, взяв с собой охотничье ружье ТОЗ-63, и выстрелил в область грудной клетки потерпевшего с расстояния 1,5-2 метров. Но потерпевший оказал сопротивление и смог отобрать ружье. Им помешали другие люди, а потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, тем самым спасли его гибели.
Расследование уголовного дела завершено, оно вместе с обвинительным заключением направлено прокурору.
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