На Алтае парня хотят отправить в психбольницу за жестокое избиение девушки

Зампрокурора Горно-Алтайска направил в суд уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 26-летнего местного жителя. Парень жестоко избил девушку и причинил тяжкий вред ее здоровью.
Ночью 2 мая 2017 молодой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за незначительной ссоры с девушкой повалил ее на землю и нанес множество ударов по голове. Пострадавшая получила травмы, которые квалифицировали тяжкий вред здоровью.
Прокуратура считает, что действия парня представляют общественную опасность, а имеющееся у него психическое расстройство представляет опасность для других лиц. В случае, если суд признает молодого человека виновным, ему грозит принудительное лечение.
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