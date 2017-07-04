На Алтае парня хотят отправить в психбольницу за жестокое избиение девушки

Ночью 2 мая 2017 молодой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за незначительной ссоры с девушкой повалил ее на землю и нанес множество ударов по голове. Пострадавшая получила травмы, которые квалифицировали тяжкий вред здоровью.

Прокуратура считает, что действия парня представляют общественную опасность, а имеющееся у него психическое расстройство представляет опасность для других лиц. В случае, если суд признает молодого человека виновным, ему грозит принудительное лечение.