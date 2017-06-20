На Алтае пенсионерка похитила чужой кошелек в магазине

В Горно-Алтайске пенсионерка обманула девушку, которая нашла чужое портмоне в магазине. Женщина сказала, что это ее кошелек и забрала его себе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Полиция установила, что в одном из магазинов республиканской столицы местный житель расплатился за продукты, положил кошелек в карман и вышел из магазина. Дома он обнаружил, что кошелек пропал. В нем было 24 тысячи рублей.
Позже выяснилось, что портмоне он обронил при выходе из магазина. Его нашла девушка, которая стала искать владельца среди посетителей магазина. К девушке подошла пожилая женщина и забрала портмоне, сказав, что оно принадлежит ей.
По записям с камеры наблюдения магазина удалось найти 60-летнюю жительницу Онгудайского района. Женщина во всем призналась. Против нее возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.