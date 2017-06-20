На Алтае пенсионерка похитила чужой кошелек в магазине

Полиция установила, что в одном из магазинов республиканской столицы местный житель расплатился за продукты, положил кошелек в карман и вышел из магазина. Дома он обнаружил, что кошелек пропал. В нем было 24 тысячи рублей.

Позже выяснилось, что портмоне он обронил при выходе из магазина. Его нашла девушка, которая стала искать владельца среди посетителей магазина. К девушке подошла пожилая женщина и забрала портмоне, сказав, что оно принадлежит ей.

По записям с камеры наблюдения магазина удалось найти 60-летнюю жительницу Онгудайского района. Женщина во всем призналась. Против нее возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".