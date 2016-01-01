На Алтае полиция и Росгвардия накрыли наркопритон

Как выяснили правоохранители, мужчина организовал наркопритон в своей квартире в одном из домов на улице Карла Маркса. Здесь знакомые злоумышленнику наркоманы потребляли зелье.

Во время проведения операции в квартире кроме хозяина были задержаны трое посетителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Во время обыска были обнаружены использованные одноразовые шприцы и посуда, в которой изготавливали наркотические средства.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации либо содержании притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.