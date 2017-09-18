На Алтае посреди города гулял медведь

17 сентября в Бийске у городского дворца культуры (ГДК) жители заметили гуляющего медведя. Животное сфотографировали подписчики паблика "Типичный Бийск". Судя по фото, зверь в момент съемки был без намордника.
У городского дворца культуры Бийска гулял медведь. 17 сентября 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Городской дворец культуры Бийска. Фото: гдкбийск.рф.
Как рассказали altapress.ru сотрудники дворца, администрации ГДК ничего не известно об этом инциденте. Работники дворца сообщили, что в воскресенье у них в здании должно было пройти представление сочинского цирка. Однако билетов продали мало, поэтому шоу отменили. Видимо, циркачи вывели мишку прогуляться во дворе ГДК без ведома администрации. В настоящий момент цирк уже уехал из города.
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