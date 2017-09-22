На Алтае построят первый в Сибири энергетический комплекс по переработке древесины

Компания "Алтай-Форест" в 2018 году планирует запустить первый в Сибири энергетический комплекс по переработке древесины, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на гендиректора предприятия Николая Бушкова.
По словам Бушкова, комплекс позволит пустить на производство тепла и электроэнергии то, что не идет в переработку, например, кору. Также он позволит повысить мощность сушилок и увеличить объемы производства и переработки пиломатериалов.
Планируется, что энергокомплекс будет производить для предприятия 4,5 МВт тепла и 0,7 МВт электроэнергии. По оценкам руководства компании, проект окупится за 8 лет.
Справка
ООО "Алтай – Форест" занимается лесохозяйственной деятельностью, лесопользованием, деревопереработкой и деревообработкой.
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