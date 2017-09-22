На Алтае построят первый в Сибири энергетический комплекс по переработке древесины

По словам Бушкова, комплекс позволит пустить на производство тепла и электроэнергии то, что не идет в переработку, например, кору. Также он позволит повысить мощность сушилок и увеличить объемы производства и переработки пиломатериалов.

Планируется, что энергокомплекс будет производить для предприятия 4,5 МВт тепла и 0,7 МВт электроэнергии. По оценкам руководства компании, проект окупится за 8 лет.

Справка

ООО "Алтай – Форест" занимается лесохозяйственной деятельностью, лесопользованием, деревопереработкой и деревообработкой.