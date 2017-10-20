На Алтае построят современную молочную ферму за 140 млн рублей

Сегодня, 13:26.
Экономика

СПК "Алтай" Заявьяловского района в конце сентября завершило строительство первой очереди крупного животноводческого комплекса на 600 голов скота. В 2019 году предприятие планирует полностью завершить все работы. Объем инвестиций в проект составит 140 млн рублей, треть из которых освоено уже в этом году. На строительство СПК направляет только собственные средства.  

В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму . Фото: Пресс-служба минсельхоза Алтайского края .
В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму . Фото: Пресс-служба минсельхоза Алтайского края .
В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму . Фото: Пресс-служба минсельхоза Алтайского края .
В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму . Фото: Пресс-служба минсельхоза Алтайского края .

По словам директора СПК "Алтай" Алексея Горбика, после завершения проекта предприятие намерено подать документы на получение компенсации части затрат по капитальному строительству. Напомним, несколько лет назад в России была введена такая форма поддержки, по которой сельхозпроизводителям государство возвращает 30% их вложений на возведение объектов животноводства.

Как сообщает региональный минсельхоз, вместе с животноводческим комплексом в хозяйстве "Алтай" в 2017 году построили четыре ямы для хранения кормов, которые полностью заполнены сенажом и силосом. Этого объема должно хватить, чтобы обеспечить зимовку имеющемуся поголовью скота, в том числе 520 коровам.

Коровы.
Коровы.

Как сообщил директор предприятия, серьезные преобразования в хозяйстве начались три года назад. Сначала в СПК "Алтай" привели в порядок посевные площади. Затем приступили к обустройству животноводческой базы. В старых помещениях условий для нормальной работы специалистов и содержания скота не было.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров