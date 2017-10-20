На Алтае построят современную молочную ферму за 140 млн рублей

СПК "Алтай" Заявьяловского района в конце сентября завершило строительство первой очереди крупного животноводческого комплекса на 600 голов скота. В 2019 году предприятие планирует полностью завершить все работы. Объем инвестиций в проект составит 140 млн рублей, треть из которых освоено уже в этом году. На строительство СПК направляет только собственные средства.
По словам директора СПК "Алтай" Алексея Горбика, после завершения проекта предприятие намерено подать документы на получение компенсации части затрат по капитальному строительству. Напомним, несколько лет назад в России была введена такая форма поддержки, по которой сельхозпроизводителям государство возвращает 30% их вложений на возведение объектов животноводства.
Как сообщает региональный минсельхоз, вместе с животноводческим комплексом в хозяйстве "Алтай" в 2017 году построили четыре ямы для хранения кормов, которые полностью заполнены сенажом и силосом. Этого объема должно хватить, чтобы обеспечить зимовку имеющемуся поголовью скота, в том числе 520 коровам.
Как сообщил директор предприятия, серьезные преобразования в хозяйстве начались три года назад. Сначала в СПК "Алтай" привели в порядок посевные площади. Затем приступили к обустройству животноводческой базы. В старых помещениях условий для нормальной работы специалистов и содержания скота не было.
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