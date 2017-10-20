На Алтае построят современную молочную ферму за 140 млн рублей

В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму . Фото: Пресс-служба минсельхоза Алтайского края . В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму . Фото: Пресс-служба минсельхоза Алтайского края . В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму . Фото: Пресс-служба минсельхоза Алтайского края . В Завьяловском районе строят крупную молочную ферму . Фото: Пресс-служба минсельхоза Алтайского края .

По словам директора СПК "Алтай" Алексея Горбика, после завершения проекта предприятие намерено подать документы на получение компенсации части затрат по капитальному строительству. Напомним, несколько лет назад в России была введена такая форма поддержки, по которой сельхозпроизводителям государство возвращает 30% их вложений на возведение объектов животноводства.

Как сообщает региональный минсельхоз, вместе с животноводческим комплексом в хозяйстве "Алтай" в 2017 году построили четыре ямы для хранения кормов, которые полностью заполнены сенажом и силосом. Этого объема должно хватить, чтобы обеспечить зимовку имеющемуся поголовью скота, в том числе 520 коровам.

Как сообщил директор предприятия, серьезные преобразования в хозяйстве начались три года назад. Сначала в СПК "Алтай" привели в порядок посевные площади. Затем приступили к обустройству животноводческой базы. В старых помещениях условий для нормальной работы специалистов и содержания скота не было.