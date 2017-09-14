На Алтае поймали контрабандиста с ядовитой солью ртути

На одном из автомобильных пунктов пропуска в Алтайском крае силовики задержали 51-летнего контрабандиста, пытавшегося провезти в Казахстан в машине запрещенное ядовитое вещество.
В задержании принимали участие оперативники таможни, сотрудники ФСБ из Новосибирска и алтайские пограничники.
В машине злоумышленника обнаружили шесть стеклянных банок с полкило сульфата ртути (это соль ртути и серной кислоты), сообщила пресс-секретарь Алтайской таможни Алина Шмидт.
Сульфат ртути включен в федеральный "Список ядовитых веществ" и запрещен к вывозу с территории России.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении через госграницу ядовитых веществ. За это мужчину могут посадить в колонию на срок до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.
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