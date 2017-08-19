На Алтае прогнозируют повсеместные ливни с градом

В субботу, 19 августа, на территории края прогнозируют дожди, ливни и местами град. В Барнауле временами будет капать дождь. Выходя из дома, не забудьте прихватить с собой зонт.

Погода в Алтайском крае Переменная облачность, ночью в отдельных районах, днём на большей части территории дождь, гроза, при грозах местами сильный дождь, град. В утренние часы при прояснении туман.

Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 16 м/с.

Температура воздуха днём +17 … +22. Погода в Барнауле Переменная облачность, временами дождь, гроза.

Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха днём +17 … +19.