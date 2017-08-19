На Алтае прогнозируют повсеместные ливни с градом

В субботу, 19 августа, на территории края прогнозируют дожди, ливни и местами град. В Барнауле временами будет капать дождь. Выходя из дома, не забудьте прихватить с собой зонт.
Погода в Алтайском крае
- Переменная облачность, ночью в отдельных районах, днём на большей части территории дождь, гроза, при грозах местами сильный дождь, град. В утренние часы при прояснении туман.
- Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 16 м/с.
- Температура воздуха днём +17 … +22.
Погода в Барнауле
- Переменная облачность, временами дождь, гроза.
- Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
- Температура воздуха днём +17 … +19.
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