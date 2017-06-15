На Алтае произошло землетрясение

Утром 15 июня на территории Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,6 баллов. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
Сейсмособытие произошло в 06:07 по местному времени в 25 км от поселка Акташ.
В республиканском управлении МЧС отметили, что в 50-километровую зону попали пять населенных пунктов. Толчки не ощущались, разрушений нет.
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