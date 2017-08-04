На Алтае два дня разыскивают 39-летнего мужчину

В Республике Алтай разыскивают пропавшего 39-летнего Искандара Куянбаева. Мужчина ушел из дома в селе Подгорное Майминского района 2 августа и до настоящего времени не вернулся.

Пропавший И. Куянбаев. Приметы пропавшего: рост 176 см;

худощавое телосложение,

русые волосы,

серые глаза. Был одет: неизвестно. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).