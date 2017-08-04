На Алтае два дня разыскивают 39-летнего мужчину

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Происшествия

В Республике Алтай разыскивают пропавшего 39-летнего Искандара Куянбаева. Мужчина ушел из дома в селе Подгорное Майминского района 2 августа и до настоящего времени не вернулся.

Майминский район.
Майминский район. Фото: Т. Самыков в maima-altai.ru.
Пропавший И. Куянбаев.
Пропавший И. Куянбаев.

Приметы пропавшего:

  • рост 176 см;
  • худощавое телосложение,
  • русые волосы,
  • серые глаза.

Был одет: неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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