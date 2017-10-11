На Алтае пьяные супруги вывезли в багажнике знакомого в лес и убили его

Следствие и суд установили, что ночью 4 июня 2017 года пьяные супруги в багажнике автомобиля вывезли 38-летнего знакомого недалеко от села Родино, где поочередно избили его. От тяжелых травм головы и живота мужчина скончался на месте происшествия.

Суд назначил молодому человеку 9 лет лишения свободы, а его супруге — 6 лет 6 месяцев.