На Алтае пьяные супруги вывезли в багажнике знакомого в лес и убили его

В Шипуновском районе осудили 26-летнего местного жителя и его супругу за убийство знакомого. Они вывезли его в лес в багажнике и избили, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что ночью 4 июня 2017 года пьяные супруги в багажнике автомобиля вывезли 38-летнего знакомого недалеко от села Родино, где поочередно избили его. От тяжелых травм головы и живота мужчина скончался на месте происшествия.
Суд назначил молодому человеку 9 лет лишения свободы, а его супруге — 6 лет 6 месяцев.
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